Exportações do agronegócio aumentam 60% e batem recorde no primeiro bimestre

Nos dois primeiros meses de 2022 as exportações do agronegócio chegaram a US$ 19.317.646.414, o que representa um aumento de 60% em relação as exportações do primeiro bimestre do ano passado, quando o total foi de R$ 12,1 bilhões. Entre os principais destinos estão China (27,8%), União Europeia (17,19%) e Estados Unidos (8,39%). Os estados brasileiros com melhor desempenho no período foram Mato Grosso (19,92), São Paulo (14,9%) e Rio Grande do Sul (11,8%), segundo os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Apesar da previsão de safra menor este ano, foi a soja o principal responsável pelos números positivos do agronegócio no primeiro semestre com 31,56% do total exportado, ou seja, mais de US$ 6 bilhões em negócios. A safra de soja do Brasil 2021/22 foi estimada em 125,5 milhões de toneladas, de acordo com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O valor aponta uma redução de 9,2% se comparado a 2020/21, quando a safra total foi de 138,15 milhões de toneladas.

“O Brasil, apesar de ser o maior produtor e exportador global de soja do mundo, deve ter uma menor produtividade dos grãos este ano devido as condições climáticas. Entretanto, a alta demanda mundial elevou a cotação das commodities no mercado global. Neste caso, acredito que haverá um pequeno aumento nas exportações de agronegócio de 6% em 2022”, explica o especialista em comércio exterior e diretor da Tek Trade, Sandro Marin.

2021 fechou com recorde de exportação

As exportações do agronegócio fecharam 2021 com um resultado de US$ 120,59 bilhões, o que representa uma alta de 19,7%, em relação ao ano anterior, conforme o Mapa. O preço elevado das commodities contribuiu para o valor recorde, mas houve aumento também no volume exportado, destaque para soja em grãos (2,71 milhões de toneladas; +889,5%); farelo de soja (1,72 milhão de toneladas; +82%); celulose (1,64 milhão de toneladas; +28,8%); e carnes (667 mil toneladas; +3,3%).