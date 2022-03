Falso funcionário da Caixa aplica golpe e prefeitura perde quase meio milhão

A Prefeitura de Rondonópolis (MT) por meio da Secretaria de Finanças perdeu quase meio milhão de reais após cair em um golpe no mês de fevereiro. A Secretaria prestou queixa e registrou um Boletim de Ocorrência no dia 8 de março e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Conforme informações do BO, o fato aconteceu no dia 24 de fevereiro, mas só notaram o golpe no dia 7 de março.

Ainda de acordo com informações, uma pessoa ligou na secretaria se passando por um funcionário da Caixa Econômica Federal e pediu para falar com o Secretário de Finanças dizendo que precisava fazer a atualização de um módulo de segurança. O golpista passou um link do banco para que o processo fosse feito.

No dia 7 de março a funcionária da prefeitura recebeu um comunicado do banco relatando que foram realizadas oito transferências das contas da prefeitura, totalizando R$ 463.700,00 para contas em diversos bancos.

No BO consta que logo que soube do estelionato, a servidora fez a contestação das transferências bancárias.

NOTA PREFEITURA

A Secretaria Municipal de Finanças informa que, assim que soube da ocorrência contestou a transação junto a Caixa Econômica Federal. Feito isso, foi realizado boletim de ocorrência na Polícia Civil. Tomamos todas as providências cabíveis para que nenhum caso como esse ocorra novamente. Uma delas foi a troca das senhas de acesso de todos os usuários do sistema de finanças da Prefeitura.