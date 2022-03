Família é resgatada após carro aquaplanar e capotar na MT-480

Uma família passou por um susto após o carro aquaplanar e capotar neste domingo (13), na MT-480, entre as cidades de Tangará da Serra (MT) e Campo Novo do Parecis (MT). No veículo estavam pai, mãe e dois filhos de 11 e 16 anos. Ninguém teve ferimentos graves.

Conforme informações, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e capotou.

O motorista disse que chovia no momento do acidente, o carro começou a encher de água, a família não conseguia destravar o cinto de segurança e sair do veículo.

Um homem que passava pelo local em uma caminhonete, parou o veículo e ajudou a família que foi retirada do carro com segurança.

Duas viaturas do SAMU e Polícia Militar (PM) estiveram no local. A família teve escoriações e foi encaminhada ao Hospital para receber atendimento médico.