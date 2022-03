Finais do Paulistão e do Carioca começam hoje; veja detalhes e onde assistir aos jogos

Dois dos principais estaduais do Brasil terão início nesta quarta-feira (30). Pelo Paulistão, São Paulo e Palmeiras jogam no Morumbi. No mesmo horário, Flamengo e Fluminense duelam no Maracanã.

PAULISTÃO REPETE FINAL DE 2021

O Campeonato Paulista faz o seu primeiro jogo da decisão hoje (30) com São Paulo e Palmeiras em campo. Os times também decidiram a competição do ano passado, quando o Tricolor levou o título ainda com Hernán Crespo no comando.

O alviverde está invicto na competição e chega com um leve favoritismo. Mesmo assim, o tricolor chega com moral após eliminar o Corinthians em duelo de amplo favoritismo. O jogo acontece às 21h40 e você pode assistir no YouTube, HBO Max, TNT Sports e na TV Record.

FINAL DO CARIOCA COLOCA FLU EM ESTADO DE ALERTA

O Fla-Flu na final do Campeonato Carioca já não é mais novidade. Afinal, os clubes se enfrentam pela terceira vez consecutiva na decisão da competição – todas elas vencidas pelo Flamengo, campeão em 2019 contra o Vasco e em 2020 e 2021 contra o tricolor das Laranjeiras.

O Fluminense, que não vence um estadual desde 2012, vive situação delicada. O time foi eliminado na pré-Libertadores e não se classificou para a fase de grupos do torneio. Além disso, perdeu para o Botafogo na segunda partida da semifinal do Carioca e ouviu muitas críticas da torcida – o principal alvo foi o treinador Abel Braga.

O Rubro-Negro segue em busca do time ideal para as próximas competições. As equipes já se enfrentaram nesta edição do Carioca, com vitória do Flu por 1 a 0. O jogo acontece às 21h40 e terá transmissão na TV Record, no Cariocão Play, OneFootball e Eleven.