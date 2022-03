Final do Cariocão entre Flamengo e Fluminense acontece no próximo sábado

A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou, na tarde desta segunda-feira (28), o horário da segunda partida da final do Cariocão 2022 entre Flamengo e Fluminense. O duelo decisivo marcado para sábado (2) começa às 18h.

A Federação já havia informado data e horário do primeiro jogo, que acontece nesta quarta-feira (30), às 21h40, com transmissão da Record TV Rio, do R7 e PlayPlus. Restava apenas a divulgação do horário do jogo de volta, visto que ele já havia sido antecipado devido à estreia do Rubro-Negro na Libertadores, no dia 5 de abril, contra o Sporting Cristal, no Peru.

Tanto o jogo de ida quanto o de volta serão no Maracanã. Pelo regulamento, na final do estadual do Rio não há o benefício dos resultados iguais. Ou seja, em caso de empate no placar, a taça será disputada nos pênaltis.

para chegar à decisão, o Fla eliminou o Vasco vencendo duas vezes o Clássico dos Milhões pelo mesmo placar de 1 a 0. Já o Flu passou pelo Botafogo no placar agregado depois de vencer na ida por 1 a 0 e perder a volta por 2 a 1.

Finais do Cariocão 2022

Quarta-feira (30/03), às 21h40 no Maracanã – Flamengo x Fluminense

Sábado (02/04), às 18h no Maracanã – Fluminense x Flamengo