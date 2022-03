Flamengo sai na frente do Vasco pelo Carioca e Fluminense decepciona

A quarta-feira (16) só teve final feliz para um time carioca que entrou em campo. O Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 e largou na frente na busca pela vaga na final do Campeonato Carioca. O Fluminense decepcionou e depois de abrir vantagem no Rio de Janeiro, foi eliminado da Libertadores no Paraguai.

O Clássico dos Milhões disputado no Maracanã marcou a primeira partida da semifinal do estadual entre Vasco e Flamengo. Melhor para o rubro-negro, que venceu por 1 a 0 com gol de Gabigol, de pênalti. O Mengão faz a segunda partida no domingo (20) e terá o mando de campo.

Já pela Libertadores, o Fluminense precisava de um empate ou poderia perder por até um gol de diferença que se garantia na fase de grupos, já que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 1.

Jogando no Paraguai, o time viu o Olímpia vencer por 2 a 0 e levar a partida para os pênaltis. Felipe Melo e Willian Bigode desperdiçaram as cobranças e o tricolor carioca foi eliminado. Na volta para o Rio de Janeiro, a torcida protestou contra os jogadores, cercando atletas e também o treinador Abel Braga.

QUARTAS DE FINAL DA CHAMPIONS

Chelsea e Villarreal venceram ontem e eliminaram, respectivamente, Lille e Juventus da Liga dos Campeões. As equipes se juntam ao Bayern de Munique, Manchester City, Benfica, Atlético de Madrid, Liverpool e Real Madrid que já haviam garantido vaga nas quartas de final. O sorteio dos confrontos acontece nesta sexta-feira (18).