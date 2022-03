Fora da corrida ao Planalto, Moro se filia ao UB e deverá tentar vaga a federal

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro anunciou na tarde desta quinta-feira (31) a decisão de deixar o Podemos e se filiar ao partido União Brasil. Posteriormente, pelas redes sociais, ele também declarou que abriu mão de concorrer à Presidência da República.

Moro deve ser candidato a deputado federal pelo partido. No entanto, a assessoria de imprensa de Sergio Moro afirmou que o ex-juiz ainda não decidiu qual cargo deve disputar.

O anúncio da mudança de partido foi feito em um hotel na Zona Sul da capital paulista, onde Moro assinou a ficha de filiação à nova sigla. Em nota publicada nas redes sociais pouco depois, Moro declarou que abriu mão da candidatura à presidência ao mudar de sigla.

“O Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única. A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, abro mão, nesse momento, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor”, diz o post de Moro.

Em resposta ao comunicado, Moro recebeu afagos e críticas de seus seguidores. Uma internauta resgatou, inclusive, palavras do próprio ex-juiz, proferidas em março de 2021. “Desistir da minha candidatura seria desistir de mudar o Brasil. O que é o meu sonho, por isso que eu coloquei aqui o meu nome à disposição da população brasileira. Então não existe qualquer possibilidade disso vir a acontecer”.