Forte chuva causa alagamentos, deixa casas inundadas e vários acidentes são registrados

Uma forte chuva atingiu o município de Tangará da Serra – MT, na noite desta segunda-feira (07), e causou alagamentos em vários locais, casas ficaram inundadas e devido a tempestade, vários acidentes também aconteceram.

Na avenida Ismael do Nascimento, aconteceu uma colisão entre uma moto e um carro, o motociclista teve fratura exposta em uma das pernas após ficar presa entre os dois veículos e devido à forte enxurrada a vítima acabou sendo arrastada até ser socorrido pela equipe de resgate e encaminhado para uma unidade hospitalar.

Na rua 26 próximo ao bairro Vila Goiânia, aconteceu um atropelamento de uma ciclista que teve ferimentos e leves e foi socorrida pelo Samu.

Conforme as primeiras informações, a ciclista adentrou em uma via indevida e o motorista da caminhonete não conseguiu evitar o acidente. Ele permaneceu todo instante no local até a vítima ser socorrida.

Devido a forte chuva, uma árvore caiu no meio da pista, instantes seguintes um caminhão que transportava um trator passava pelo local e ao colidir com o tronco o trator quase caiu da rabeira ao ter uma das cordas que o prendia arrebentada. O ficou apavorado mas não sofreu nenhum ferimento.