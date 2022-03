Garoto de 06 anos faz a mala e foge para não ajudar a mãe nas tarefas de casa

Uma criança de 06 anos desapareceu da própria residência, nesta segunda-feira (14), no Residencial Portal dos Imigrantes em Várzea Grande-MT.

A família ao notar a ausência do garoto ficou desesperada e acionou a Polícia Militar.

Horas mais tarde, um funcionário da Rota do Oeste encontrou a criança perdida, com uma bolsa na mão na beira de uma pista.

O garotinho foi questionado porque ele estava com uma bagagem e para onde iria, ele respondeu que ficou inconformado por ter que ajudar a mãe com as tarefas de casa, então pegou a mala com o intuito de fugir para casa da avó.