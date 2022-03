Gastos de turistas em Mato Grosso é em média de R$ 370 por dia

A pesquisa “Panorama turístico de municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá”, divulgada recentemente pelo Instituto de Pesquisa e Análise Fecomércio em Mato Grosso (IPF-MT), mostrou que os turistas que visitam o estado gastam, em média, R$ 367,70 por dia. O estudo foi feito a pedido do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade no estado (Cetur-MT).

Os dados divulgados mostram, ainda, que o tempo de permanência dos turistas que tem em sua rota ou como destino a capital mato-grossense é de sete dias. Além disso, a maioria (61,33%) utilizam os hotéis para se hospedar. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 28 de fevereiro, com 623 pessoas, nos municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos Guimarães, Barão de Melgaço, Nobres e Poconé.

A presidente do Cetur-MT, Alcimar Moretti, salientou que os dados obtidos vão ajudar a classe empresarial a planejar e investir de forma mais adequada no setor. “Esta é a única pesquisa produzida nos últimos anos e, com esses números, além de dar subsídios para os empresários, vamos conseguir, junto ao poder público, cobrar melhorias para o turismo em Mato Grosso”.

A pesquisa revela, ainda, que maioria dos turistas veio do estado de São Paulo, sendo esses 16,25% dos entrevistados. Turistas de fora do país também foram identificados com origens da Argentina, Canadá, Estados Unidos da América, China, Noruega, Alemanha, Japão, Índia, Holanda, França e Dinamarca.

O diretor de Pesquisa do IPF-MT, Maurício Munhoz, destacou a pesquisa de campo realizada nos municípios para obtenção de dados sobre o comportamento dos turistas. “O cruzamento de dados possibilitou descobrir as diversas formas de se fazer turismo no estado, desde o local de origem até onde se hospedam. Mas o mais importante é o quanto eles costumam deixar dentro do estado, servindo de suporte para que os empresários busquem melhorar seus investimentos nas áreas que lhes convêm”.

Culinária é a mais lembrada

Na pesquisa, a culinária regional, em especial as peixarias, foram bastante lembradas pelos turistas. Locais como a Praça Popular, com seus restaurantes e barzinhos, além de outros estabelecimentos locais, também foram citados pelos turistas que chegam na região, tornando a capital do estado destino-âncora regional.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.