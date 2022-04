Gefron apreende 400 quilos de cocaína avaliada em R$ 10 milhões

Em operação conjunta, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron), a Polícia Federal e o 10º Batalhão de Polícia Militar de Rondônia apreenderam, na quarta-feira (30.03), 11 fardos de substância análoga a cloridrato de cocaína, em uma propriedade rural no município de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Ao todo, os entorpecentes pesam aproximadamente 400 quilos.

O comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, apontou que os militares, em continuidade a Operação HORUS/VIGIA, no combate aos crimes transfronteiriços, foram acionados após receberem uma denúncia de que havia entorpecentes no local. Um homem foi preso durante operação.

“Nossas forças de segurança foram acionadas devido às expertises e preparo no combate ao crime de tráfico de drogas em região de fronteira. Essa foi mais uma grande apreensão bem-sucedida pelas Forças de Segurança de Mato Grosso com militares do estado vizinho”, afirmou.

Segundo Ricas, o suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Alta Floresta do Oeste. O prejuízo ao crime na ação foi de R$ 10 milhões.