Gefron apreende cerca de duas toneladas de drogas no primeiro bimestre do ano

O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) registrou um aumento expressivo na produtividade neste primeiro bimestre de 2022. O número de apreensões de drogas passou de uma tonelada no primeiro bimestre de 2021 para 1,7 tonelada no mesmo período de 2022, o que equivale a um aumento de 67%. A quantidade é resultado da atuação do grupo nas operações dentro e fora de Mato Grosso.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, os operadores de fronteira apreenderam 27.155 mil quilos de contrabandos de produtos, sendo que ano passado, foram registrados 80 quilos.

Ainda neste ano, foram 116 pessoas encaminhadas a delegacias, sendo 109 brasileiros e sete bolivianos. No total de ocorrências, o Gefron passou de 73 registros para 85 neste primeiro bimestre.

Já com relação aos veículos apreendidos ou recuperados, o número aumentou de 47 para 61 veículos. Também foram apreendidas 19 armas de fogo e 512 munições. Esses números são maiores do que do ano passado, quando foram apreendidas oito armas de fogo e 15 munições.

O montante estimado de prejuízo ao crime com as ações do primeiro bimestre de 2022 ultrapassa R$ 45 milhões. Já em relação ao ano anterior, o valor chegou a pouco mais de R$ 27 milhões.

O comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, destacou que os resultados positivos se devem, além do empenho dos agentes, aos investimentos que possibilitam uma maior resposta nas ações.

“Esses bons resultados são provenientes dos investimentos que estão sendo feitos pela Sesp com treinamento e capacitações, aquisições de armamentos, equipamentos de inteligência, munições, viaturas, optrônicos, entre outros equipamentos, tornando as operações de fronteira cada vez mais eficientes”, explica o comandante do Gefron.