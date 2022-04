Governador de Mato Grosso vai realizar entrega de mais de 200 viaturas para as forças de segurança nesta sexta-feira (1º)

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), entrega nesta sexta-feira (1º.04) 218 viaturas para as forças de segurança. A cerimônia de entrega será realizada na Praça das Bandeiras, Centro Político Administrativo de Cuiabá, às 17h, e contará com a presença do governador Mauro Mendes e do secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante.

A nova frota vai gerar uma economia aos cofres públicos de R$ 4,1 milhões ao ano. Atualmente, o gasto mensal com a locação de veículos para as forças de segurança é de R$ 799 mil. Com o novo contrato de locação, que terá validade de 60 meses, o gasto mensal será de R$ 454 mil, gerando uma economia de R$ 345 mil ao mês.

Serão entregues 115 veículos para a Polícia Civil e 103 para a Polícia Militar. Além de modernizar a frota, os novos veículos vão garantir melhor qualidade de trabalho aos policiais de Mato Grosso.