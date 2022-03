Governo abre inscrições para cursos de qualificação profissional

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), por meio da Secretaria Adjunta de Cidadania e Inclusão Socioprodutiva (Sacis), abriu nesta segunda-feira (28.03) inscrições para os cursos gratuitos de qualificação profissional à população de Mato Grosso pelo Programa Ser Família Qualificação Profissional. Os interessados podem se inscrever até quinta-feira (31.03), das 08h às 17h.

Os cursos ofertados serão realizados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em vários eixos tecnológicos. O público-alvo são pessoas desempregadas, participantes de programas sociais do governo, imigrantes, comunidades tradicionais (indígenas, quilombolas e ribeirinhas), mulheres vítimas de violência, trabalhadores autônomos, idosos, entre outros.

Os documentos necessários para a inscrição são a cópia do RG, CPF e comprovante de endereço. A idade mínima para a qualificação é de 16 ou 18 anos e de acordo com o critério do perfil do curso.

As aulas são presenciais nos períodos matutino, vespertino e noturno, de acordo com o curso ofertado, e serão ministradas nas dependências do Senac Boa Esperança, localizada na Avenida Edgar Vieira, Nº 1625, Cuiabá.

As inscrições podem ser realizadas de acordo com o curso escolhido, em três locais: Ganha Tempo CPA, Ganha Tempo Ipiranga e Senac Boa Esperança.

Ganha Tempo CPA:

– Assistente de Logística;

– Costureiro;

– Auxiliar de Nutrição e Dietética.

Ganha Tempo Ipiranga:

– Auxiliar em Saúde Bucal;

– Atendente de Farmácia;

– Jardineiro;

– Padeiro.

Senac Boa Esperança:

– Porteiro e Vigia;

– Maqueiro;

– Informática Básica.

Para mais informações 3613-5772 ou 3613-5742