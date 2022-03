Governo antecipará para abril e maio o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS

O governo federal decidiu antecipar o 13º salário dos 36 milhões de beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2022. A expectativa é que o pagamento da primeira parcela seja feito a partir de abril, e o da segunda, em maio.

Nos últimos dois anos, em 2020 e 2021, o 13º salário foi antecipado para abril e maio, e maio e junho, respectivamente, como ação para minimizar os impactos provocados pela pandemia do novo coronavírus nesse público. Normalmente, o abono é pago no segundo semestre do ano, em agosto e novembro.

O adiantamento da remuneração extra, num total de R$ 56 bilhões, é apontado pelo Ministério da Economia como uma ferramenta para estimular a economia.

A medida, que será anunciada pelo Ministério do Trabalho e Previdência, faz parte de um pacote elaborado pelo governo federal para enfrentar a nova onda de inflação com a pressão da guerra na Ucrânia. A ação também prevê a liberação de um novo saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1 mil.

Nas estimativas do governo, a ação pode alcançar 40 milhões de trabalhadores e injetar até R$ 30 bilhões na economia em 2022.

Em 2020, no primeiro ano da pandemia de Covid-19, o saque emergencial do FGTS foi uma das medidas para minimizar os efeitos da crise sanitária e liberou pagamentos de até R$ 1.045 do fundo aos trabalhadores com carteira assinada.

O valor retirado no saque emergencial chegou a R$ 24,2 bilhões, de um total de R$ 36,5 bilhões disponibilizados, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do pagamento do benefício. A medida beneficiou 31,7 milhões de trabalhadores.