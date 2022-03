Governo anuncia que o trabalhador vai poder sacar até R$ 1.000 do FGTS em 2022

O governo federal lançou nesta quinta-feira (17) um pacote de medidas com o objetivo de estimular a economia e o emprego no país, o Programa Renda e Oportunidade. Entre elas está a permissão para saques de até R$ 1.000 das contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) até 15 de dezembro de 2022. Serão 42 milhões de brasileiros beneficiados, e o valor total de saques pode chegar a R$ 30 bilhões, segundo a Caixa. O cronograma tem início em 20 de abril.

Também está contemplada nos atos assinados a antecipação do pagamento do abono anual devido aos beneficiários do INSS, visando amenizar os reflexos econômicos da pandemia.

“Ao todo, a medida injetará na economia cerca de R$ 56,7 bilhões”, divulgou o governo. Outra ação vem por meio do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, que deve beneficiar 4,5 milhões de empreendedores já nos primeiros meses.

A iniciativa vai incluir empreendedores populares sem histórico de apoio creditício no sistema financeiro “mediante programa aderente a sua realidade social, em condições favoráveis de acordo com a capacidade de pagamento”, informou o Ministério do Trabalho.

Outra medida do pacote amplia o acesso ao empréstimo consignado a aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais como o Auxílio Brasil. Com o texto, o crédito passa de uma margem consignada de 35% para uma de 40%, promovendo ainda juros mais baixos.

O ministro da Cidadania, João Roma, havia adiantado essa medida na noite desta quarta-feira (16), durante a filiação de Hamilton Mourão ao Republicanos. “É um benefício para uma camada da população que merece ter acesso à bancalização e à disponibilidade de recursos com juros mais baratos, porque muitos desses sequer conseguem créditos e ficam na mão de agiotas com juros exorbitantes”, avaliou, na ocasião.

O pacote de ações ocorre por meio do Ministério do Trabalho, que estima mais de R$ 150 bilhões em investimentos para, principalmente, aumentar o poder de compra de brasileiros de menor renda.