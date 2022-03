Governo assina contrato para iluminar com lâmpadas de LED todo Estado de Mato Grosso

Com uma economia de R$ 104,8 milhões, o Governo de Mato Grosso vai levar o MT Iluminado a todos os municípios do Estado. A iniciativa visa modernizar o Parque de Iluminação estadual, com a substituição de 385.489 lâmpadas de LED.

O Pregão Eletrônico Internacional realizado pelo Governo obteve uma economia de 38,7% em relação ao valor de referência para os produtos. O valor total dos quatro lotes ficou em R$ 165,8 milhões, sendo que a previsão inicial era de R$ 270 milhões.

Nesta terça-feira (15.03), às 10h30, será assinado o contrato com a empresa Unicoba Energia S.A., que é responsável por três dos quatro lotes do programa. O primeiro lote consiste na aquisição de 225.628 luminárias de 60 Watts, enquanto os segundos e terceiros lotes contêm 59.948 luminárias de 100 e 150 Watts, respectivamente.

O resultado do quarto lote, vencido pela empresa Serraled, já foi homologado e o contrato também será assinado nos próximos dias. Ao todo, 136 municípios aderiram ao MT Iluminado.

Todas as luminárias vêm com tomada para acendimento automático no período noturno, corpo em liga de alumínio injetado de alta pressão, pintura eletrostática resistente à corrosão e garantia de qualidade total mínima de 5 anos, para todo o conjunto. As luminárias deverão ser fornecidas completamente montadas e prontas para serem conectadas à rede de distribuição.

O programa MT Iluminado é realizado em uma parceria entra a Sinfra-MT e o MT PAR.

A Sinfra-MT irá publicar uma cartilha em seu site, para orientar os municípios sobre o processo.