Governo de Mato Grosso investe R$ 6,2 milhões na construção de escola em Primavera do Leste

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), vai investir R$ 6,2 milhões na construção de uma escola estadual no bairro Jardim Luciana, em Primavera do Leste.

A ordem de serviço foi assinada nesta sexta-feira (04), na prefeitura do município. As obras serão realizadas pela Construtora Modelar e a previsão de execução é de 510 dias. Os recursos são do Programa Mais MT.

O projeto contempla 16 salas de aula, banheiros, refeitório, laboratório, biblioteca, quadra poliesportiva coberta e vestiário. Mais de mil estudantes serão atendidos na unidade.

“Uma escola nova sem dúvida é um atrativo e incentivo para os nossos estudantes. Além de investimentos na infraestrutura, focamos no processo de aprendizagem, pois o futuro do nosso estado também é direcionado pelas ações da educação”, afirmou o secretário de Educação, Alan Porto.

O prefeito de Primavera, Leonardo Bortolin, destacou o trabalho integrado e os resultados das gestões municipal e estadual.

“Hoje é um dia histórico para o município de Primavera. Contaremos com a construção de uma escola modelo, e o Governo de Mato Grosso tem contribuído muito com a melhoria da qualidade do ensino público e parcerias em diversas obras”, afirmou o prefeito.

Também participaram da assinatura as secretárias adjuntas da Seduc Karina França (infraestrutura) e Flávia de Souza Soares (gestão de pessoas), a secretária municipal de Educação de Primavera, Adriana Tomasoni, o prefeito do município de Poxoréu, Nelson Paim, vereadores de Primavera e de Poxoréu.

VISTORIAS

Após a assinatura do documento, o secretário Alan Porto também acompanhou o andamento das obras para a construção de quadras poliesportivas nas Escolas Estaduais Alda Gawlinski Scopel e Ceja Getúlio Dornelles Vargas.

As ordens de serviço foram assinadas em janeiro deste ano e somam mais de R$ 5 milhões em investimentos, pois também serão construídas quadras cobertas nas escolas Padre Onesto Costa, Paulo Freire e Campo Vila União. A condução destas obras era aguardada pela comunidade escolar há mais de 20 anos.

Ele também visitou a sede da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Primavera, Escola Técnica Estadual, Escola Estadual Sebastião Patrício e a Escola Estadual Campo Massapé, onde fica localizada uma colônia Russa, que atende 130 alunos da rede estadual, nos ensinos fundamental e médio.