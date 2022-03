Governo de Mato Grosso premia mais de 10 municípios com melhores resultados no Imuniza Mais MT

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), realizará nesta quinta-feira (24.03) a premiação dos 13 municípios que obtiveram as melhores performances de vacinação na segunda etapa do programa Imuniza Mais MT. No total, será repassado R$ 1,9 milhão aos vencedores desta etapa.

A segunda fase do programa avaliou a performance vacinal de 18 imunizantes e o objetivo da premiação é reconhecer as boas práticas em imunização. A entrega oficial dos prêmios ocorrerá às 11 horas no Salão Nobre Cloves Vettorato, no Palácio Paiaguás.

Os gestores municipais receberão o título compatível com a performance apresentada – que pode variar entre selo bronze, prata, ouro e diamante – e os valores relativos a cada categoria.

Outros 13 municípios também foram classificados e receberão um selo do Imuniza Mais MT, contudo, de acordo com os critérios de desempate, somente os 13 primeiros colocados receberão os valores em dinheiro.

Os municípios são divididos em três categorias: com até 10 mil habitantes, de 10.001 a 30 mil habitantes e a partir de 30.001 habitantes. Todas as categorias podem ter até 3 vencedores por selo, desde que seja atingida a meta.