Governo de MT destina mais de R$ 8 milhões para escolas com melhores resultados de alfabetização

O Governo de Mato Grosso deu mais um importante passo rumo à consolidação da educação no Estado. Durante abertura do 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT, nesta quarta-feira (16.03), no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, destinou R$ 8,2 milhões referentes ao prêmio Educa MT, que integra uma das ações do Programa Alfabetiza MT.

Ao todo, 100 escolas foram premiadas com recursos da ordem de R$ 5,5 milhões, sendo 37 da Rede Municipal e 63 da Rede Estadual. Outras 100 escolas receberam R$ 2,7 milhões como apoio financeiro para desenvolvimento de boas práticas em sala de aula, totalizando R$ 8,2 milhões investidos como incentivo às unidades com melhores resultados de alfabetização. Os valores de cada escola serão depositados em conta e cada unidade irá decidir de forma coletiva como investirá o recurso.

O governador Mauro Mendes destacou que o Alfabetiza MT se tornou referência para outros estados por garantir alfabetização de crianças até o 2º ano do Ensino Fundamental. O projeto é desenvolvido em regime de colaboração com os 141 municípios e amplia a participação de todos os professores e estudantes nos estabelecimentos de ensino. Projeto semelhante já foi implantado no Ceará, Amapá, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Espírito Santo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

“Vivemos a gestão que transformou para melhor a Educação em Mato Grosso e nos tornamos exemplo”, ressaltou o governador.

Com investimento de R$ 30 milhões por ano, em Mato Grosso as ações do Alfabetiza MT começaram em 2021 com apoio técnico e pedagógico, formação de profissionais, avaliações externas e conclui o seu primeiro ano com a premiação de escolas e acompanhamento das ações.

“Fizemos algo inédito na educação e que desenha uma nova realidade no ensino público”, disse o secretário de Educação, Alan Porto, lembrando que o Mais MT Muxirum também faz parte desse contexto de educação inclusiva. “Esse conjunto de ações que começa com o Alfabetiza MT, passa pelo Educa MT e o Mais MT Muxirum, melhora a capacidade de ensino, torna as boas práticas uma rotina nas escolas e reduz o índice de analfabetismo”, destaca Alan Porto.

O deputado estadual Wilson Santos se pronunciou em nome da Assembleia Legislativa e ressaltou o montante de investimentos destinados pelo Governo do Estado à Educação. “São quase R$ 1 bilhão. Nunca se viu isso em Mato Grosso. É um dos maiores orçamentos e, por isso, temos visto tantas escolas sendo construídas, reformadas e programas educacionais sendo lançados. O governador Mauro Mendes e o secretário de Educação Alan Porto estão de parabéns”, falou o parlamentar.

O prefeito de Lucas do Rio Verde, Miguel Vaz Ribeiro, afirma que o Alfabetiza MT estimula os gestores da educação a investirem mais e melhor. “Nos sentimos estimulados com os investimentos recentes e com essas novidades que contribuem com a qualidade do ensino”, disse.

Ana Karolina Sena é coordenadora do Alfabetiza MT no Município de Barra do Garças e também avalia como positivo os resultados apresentados no 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT. “Com os diagnósticos podemos programar nossas ações durante o ano. Cada escola irá fazer um plano de ação e elaborar projetos para recuperarmos o tempo fora da sala de aula por conta da pandemia”.

“Essas ações da Seduc, seja de investimento financeiro ou de implantação de programas, se somam ao trabalho das equipes gestoras, principalmente nesse período de aceleração da recuperação da aprendizagem”, finaliza Silvana Aparecida Tomazeli, diretora da Escola Estadual Valdomiro Teodoro Cândido, de Nova Bandeirantes.

O 2° Seminário de Integração do Alfabetiza MT segue até esta quinta-feira (17.03), das 8h às 17h.