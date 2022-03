Governo de MT firma convênios para investir R$ 89,9 milhões em obras de infraestrutura

O Governo de Mato Grosso irá firmar, nesta sexta-feira (25.03), convênios com prefeituras e consórcios intermunicipais no valor de R$ 89,9 milhões para a realização de obras de infraestrutura e aquisição de máquinas e insumos para a agricultura familiar. O evento das assinaturas será realizado no auditório Cloves Vettorato, Palácio Paiaguás, a partir das 14h.

Para obras de infraestrutura será firmado 41 convênios com 30 prefeituras e dois consórcios intermunicipais. Estão previstos investimentos de R$ 87,4 milhões, sendo R$ 74,3 milhões repassados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). Com a celebração dos convênios, o Governo do Estado transfere os recursos para os municípios, que ficam responsáveis pela execução das obras.

Com os recursos serão realizadas obras de pavimentação urbana, construção e reforma de equipamentos esportivos, praças, obras de saneamento, entre outras intervenções. Alguns convênios contam com recursos de emendas parlamentares.

O Governo também formaliza parcerias com 12 prefeituras em prol da agricultura familiar. Os convênios são na ordem de R$ 2,5 milhões para a compra de veículos, colhedora de milho, plantadeira de muda de abacaxi, colhedora de forragem, caixas de colmeia, implementos agrícolas (calcário e fertilizantes), pulverizador de veneno, pá-agrícola e ampliação do barracão do torneio leiteiro de Juruena.