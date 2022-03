Governo vai substituir maior ponte de madeira da Transpantaneira por travessia de concreto

Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), lançou nesta terça-feira (08) a licitação para construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Figueira, na MT-060, em Poconé (MT). Com 120,7 metros de comprimento, a nova estrutura vai substituir a maior ponte de madeira da Transpantaneira, removendo um obstáculo para o desenvolvimento do turismo na região.

A licitação será realizada na modalidade de Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em lote único, do tipo menor preço. A abertura das propostas está marcada para o dia 30 de março, às 14h, na Sala de Licitações da Sinfra-MT. O orçamento previsto para a execução da obra é de R$ 5.918.607,84.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, destaca que desde janeiro de 2019, 27 pontes de madeira foram substituídas por estruturas de concreto. Além disso, outras sete foram trocadas por bueiros celulares de concreto e mais três serão trocadas em breve, em um investimento de R$ 16,6 milhões.

“A eliminação de uma ponte de madeira é a eliminação de um obstáculo para o desenvolvimento de uma região. A Transpantaneira é um dos principais destinos turísticos de Mato Grosso e hoje é uma estrada que você trafega com tranquilidade”, afirmou.

A Sinfra-MT também investe na manutenção da Transpantaneira, para garantir sua trafegabilidade durante o ano inteiro, tanto para os turistas, quanto para os moradores da região. A Secretaria mantém um convênio com a Associação de Defesa do Pantanal (Adepan), repassando recursos para que realize serviços de manutenção na estrada. Os serviços englobam a reforma de pontes de madeira, conservação, limpeza e encascalhamento das estradas e também a sinalização.