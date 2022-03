Homem condenado a 42 anos de prisão por estupro e homicídio é localizado e preso

Um foragido da Justiça do Pará por diversos crimes cometidos no estado vizinho foi preso nesta terça-feira (22.03), pela equipe do Núcleo de Violência Doméstica da Delegacia de Sorriso.

O homem de 48 anos estava com mandado de prisão decretado pela Comarca de Marapanim, no litoral do Pará. Ele foi condenado a uma sentença de 42 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável, violação sexual, homicídio e ocultação de cadáver.

Depois de receber informações de que um foragido estava se escondendo na cidade, os policiais civis realizaram diligências e localizaram o homem em um condomínio de alto padrão, trabalhando em uma empresa de jardinagem que presta serviços no local.

Após localizá-lo, a equipe deu voz de prisão ao foragido e o encaminhou à delegacia, onde foi formalizado o mandado judicial.