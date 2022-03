Homem dispara em bar após briga com segurança da cantora Maraisa

Uma confusão em um bar no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixou um produtor da dupla Maiara e Maraisa com ferimentos após um disparo na madrugada da quarta-feira (23).

Após uma discussão, um homem, que seria um policial militar de Porto Alegre, atirou dentro do estabelecimento. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com a assessoria de imprensa da dupla sertaneja, Maraisa estava em um dia de folga em Porto Alegre e foi ao bar acompanhada de um produtor, a esposa dele, um secretário e um segurança. Maiara não acompanhava o grupo. No local, o suposto agente, que estava de folga naquela noite, teria começado uma discussão com o grupo, fazendo provocações.

Após a confusão, o produtor da dupla teve algumas escoriações, disse a assessoria. A cantora deixou Porto Alegre nesta quinta-feira (24).