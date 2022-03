Homem e criança são baleados em confraternização de família

Um homem e uma criança foram baleados após suspeitos atirarem em uma casa onde estavam, na rua Cipolândia, na região do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (31).

De acordo com o repórter Thiago Gardinali, da Record TV, cerca de 15 pessoas de uma mesma família estavam reunidas no imóvel para assistir ao primeiro jogo da final do Campeonato Paulista quando ocorreu o ataque.

Segundo um dos moradores, que não quis se identificar, ele estava do lado de fora do portão acompanhado de outras pessoas, entre elas o sogro, quando notou a presença de um veículo com cerca de cinco pessoas passando pela casa.

O homem ainda informou que nos últimos dias percebeu uma movimentação estranha da região e, por isso, decidiu entrar para a residência com seus familiares.

Neste momento, de acordo com a testemunha, o veículo foi até o final da rua, fez o retorno e voltou em direção a casa. Em seguida, três homens desceram do veículo e atiraram contra a família.

Durante os disparos, um homem e uma criança, sogro e filho da testemunha, foram atingidos. O adulto foi atingido no braço e perna, enquanto o menino foi acertado de raspão no braço. O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital Campo Limpo.

Uma segunda testemunha, uma mulher que também não quis se identificar, relatou que foram cerca de 30 disparos contra a família.

O imóvel ficou com diversas marcas na parede, móveis e portão, sendo este último com mais de 15 furos realizados pelos tiros. Dois carros que estavam estacionados próximo também foram atingidos.

De acordo com uma das testemunhas, a família não possui desavenças e não consegue lembrar motivos para os disparos. Os familiares acreditam que o crime tenha relação com a execução de um policial militar que aconteceu semanas antes.

De acordo com a 3ª Companhia do 16° Batalhão de Polícia Militar, as equipes foram acionadas para o endereço e, no local, encontraram a vítima já baleada. O caso foi encaminhado ao 89° DP (Morumbi).