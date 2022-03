Homem é preso com arma e munições após tentar fugir da Polícia

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (14), no Distrito de Ouro Branco do Sul, em Itiquira (MT). A mulher que estava com o suspeito fugiu. A PM apreendeu uma arma de fogo calibre 38 com 5 munições intactas, um aparelho celular e dinheiro.

Durante rondas, a guarnição deparou com o casal em atitude suspeita. Foi feita a abordagem policial, momento em que a dupla fugiu dos policiais para um terreno baldio.

A PM conseguiu prender o homem, já a mulher conseguiu fugir.

A Polícia apreendeu a arma, munições, celular e dinheiro.

Diante dos fatos, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para providências cabíveis.