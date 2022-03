Homem é preso por vender a mesma casa três vezes e fazer ameaças de morte contra as vítimas

Um homem foi preso nesta quarta-feira (30), suspeito de realizar golpes financeiros e receptação em Tangará da Serra-MT.

O suspeito é morador de Campo Novo do Parecis mas fazia as falsas negociações em Tangará da Serra, ele realizou a venda de uma única casa três vezes e depois de receber o dinheiro, ameaçava as vítimas de morte.

Um senhor de idade entrou em contato com a Polícia, relatando que tinha comprado por intermédio de terceiros a casa no ano passado pelo valor de R$ 80 mil e por esses dias um indivíduo o procurou argumentando que a casa lhe pertencia e com ameaças a vítima foi obrigada a passar R$ 4 mil reais para deixá-lo em paz.

Porém, não adiantou e as ameaças continuaram, em um determinado dia, a vítima foi trabalhar na fazenda e ao retornar, encontrou a casa arrombada e todos os móveis furtados, ele então, procurou o suspeito e pediu que devolvesse a mobília, o indivíduo devolveu na condição que ele ficasse com a casa e dessa forma foi feito.

O suspeito colocou novamente a casa a venda e recebeu R$ 105 mil do comprador e em seguida começou a ameaçar a vítima de morte que com medo foi embora.

Pela terceira vez, o suspeito colocou a casa a venda e antes de ser preso a vítima tinha adiantado na data de hoje R$ 10 mil e uma moto Honda Biz.