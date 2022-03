Homem faz cão refém e ameaça animal com faca para se vingar de ex

Um homem foi preso após manter um cachorro refém depois uma discussão com seu companheiro na rua Antônio Egas Muniz, no Jardim Matarazzo, região de São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, por volta de 23h30 da quinta-feira (24).

De acordo com a Policia Militar, uma equipe foi acionada para o endereço para atender a ocorrência de agressão. Na casa, o companheiro estava descontrolado, quebrando os pertences e com uma faca, segundo depoimentos.

Foi solicitado apoio das equipes para averiguar e quando as outras viaturas chegaram os agentes entraram no local. Próximo da entrada, os policiais viram o suspeito com uma faca e, apontando para o cachorro no colo, ameaçando matar o animal caso chegassem perto.

Os policiais utilizaram os recursos de gerenciamento de crise para convencer o suspeito a liberar o cachorro e se entregar. Segundo a polícia, demorou um tempo para a situação ficar sob controle, até que o homem finalmente se rendeu.

Não houve necessidade de atendimento médico, já que o cachorro estava sem nenhum ferimento. O caso foi encaminhado para o 63° DP (Vila Jacuí), onde o boletim de ocorrência foi registrado.