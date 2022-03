Homem utiliza motel de Rondonópolis e sem dinheiro para pagar, deixa moto como garantia

O proprietário de um estabelecimento no ramo de motel, procurou a Polícia Militar (PM), para registrar que um indivíduo após usar o recinto, saiu sem pagar e deixou uma moto no local, a situação aconteceu na madrugada de sábado (12), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações da vítima, registrada no Boletim de Ocorrência, por volta das 01h43 o suspeito entrou no motel e saiu as 07h20 da manhã.

A vítima relata que o indivíduo informou para sua funcionária que tinha esquecido o dinheiro, iria na sua residência e já retornava para efetuar o pagamento e como garantia deixaria a motocicleta no local.

Porém, o suspeito não retornou, os militares ao realizarem a checagem do veículo, constatou ser produto de roubo/ furto.