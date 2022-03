Homens são presos após agredirem repórter fotográfico e desacatar policiais

Dois homens de 32 e 44 anos foram presos pela Polícia Militar (PM), no Distrito Industrial, na tarde deste sábado (12), em Rondonópolis (MT). Eles devem responder pelos crimes de desobediência, ameaça, dano, desacato e resistência. A dupla é suspeita de agredir um repórter fotográfico e desacatar policiais com palavrões e desobediência.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência (BO), em apoio a local de preservação de crime a equipe da PM precisou solicitar mais auxilio, pois havia grande número de pessoas no endereço que não obedeciam as ordens da guarnição para que o local fosse preservado.

Ainda conforme consta no BO, ao chegar no endereço para fazer o isolamento da cena do crime, a guarnição foi recebida de forma ameaçadora, seguida de uma agressão feita ao profissional de imprensa ocasionando lesões superficiais no braço do repórter, danos no equipamento, relógio e celular.

Ao identificar o autor da agressão foi dada voz de prisão, momento em que o suspeito se exaltou desobedecendo as ordens, resistindo à prisão e desferindo palavrões contra os policiais.

Um 2° indivíduo também começou a desacatar a autoridade policial com palavrões e desobedeceu às guarnições.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e encaminhados até 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

As informações constam em registro no BO n° 2022.66575.