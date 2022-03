Idosa morre carbonizada após incêndio em casa

Uma idosa cadeirante morreu carbonizada durante um incêndio em residência na Brasilândia, zona norte de São Paulo, por volta das 4h30 desta quarta-feira (30).

A casa, localizada na rua Campo Alegre de Minas, precisou ser arrombada pelos homens do Corpo de Bombeiros para que eles conseguissem acessar o local onde estava a vítima. Ela foi encontrada totalmente carbonizada no interior do quarto.

A identificação da vítima só será possível após um laudo, emitido pelo IML (Instituto Médico Legal).

Um cachorro foi resgatado com vida pela corporação. Quatro viaturas, com 13 homens, atuaram no local. A casa foi preservada para perícia e não há informação sobre as circunstâncias do incêndio.

O caso foi registrado no 72° Distrito Policial, na Vila Penteado.