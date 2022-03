Idoso atira em funcionária que fazia medição de energia em Rondonópolis e acaba preso

Uma funcionária da empresa responsável pelo fornecimento de energia em Rondonópolis (MT) ficou ferida após ser baleada na manhã desta segunda-feira (7), no Bairro Jardim Carlos Bezerra. O suspeito, um idoso de 81 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) minutos após o crime.

De acordo com informações do Tenente Janefferson da Polícia Militar, a funcionária da empresa de energia estava fazendo a medição na residência, momento em que foi surpreendida e baleada pelo idoso.

Ainda conforme informações, o idoso estava tendo problemas e desconfiando dos vizinhos sobre o furto de energia. O suspeito disse que imaginou que fosse os vizinhos mexendo no medidor e acabou efetuando disparos.

A vítima foi socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada ao Hospital Regional em estado grave. As primeiras informações são de que ela foi atingida por dois tiros que acertaram a região do peito e outro na região torácica.

O idoso possui a posse da arma de fogo. Ele foi preso e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

A arma de fogo e munições foram apreendidas.