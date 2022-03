Idoso morre atropelado ao tentar atravessar avenida no Centro de Rondonópolis

Um idoso de 74 anos, que ainda não teve o nome revelado, morreu no início da tarde desta terça-feira (08) no cruzamento da rua João Pessoa com a avenida Cuiabá, região central de Rondonópolis.

Segundo informações repassadas pelo condutor da SW4, ele subia pela rua João Pessoa e parou no cruzamento onde o sinal estava fechado. Quando o sinal abriu, ele avançou, momento em que a vítima atravessou correndo na frente do carro.

Ele afirmou que não foi possível evitar a colisão, no entanto, a batida não foi forte, mas o idoso acabou caindo.

Uma enfermeira que passava pelo local tentou fazer os primeiros atendimentos até a chegada do Samu, mas ele não resistiu.

A Perícia Técnica foi acionada ao local.