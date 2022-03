Idoso sem habilitação é suspeito de atropelar e matar menina de 2 anos

Uma menina de 2 anos morreu atropelada nesta terça-feira (1°) em Montes Claros, a 422 km de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, um idoso de 78 anos sem habilitação para dirigir, estaria embriagado.

O atropelamento aconteceu em frente à casa da família. A avó, a bisavó e um tio de Rhanna Rafaela Rodrigues Nunes presenciaram a cena.

A menor foi levada pelo pai para o Hospital Alpheu de Quadros, mas foi transferida para a Santa Casa devido à gravidade dos ferimentos. Cinco horas depois, ela morreu.

Após o atropelamento, o idoso foi agredido por populares. Ele foi levado para o hospital com ferimentos no rosto e com o nariz quebrado. Em seguida, o suspeito foi preso.

De acordo com a PM, um teste realizado na unidade de saúde constatou consumo de bebida alcoólica. A corporação também identificou que o carro estava com a documentação irregular.