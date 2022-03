Inmet alerta para mudança climática, chuva e ventos fortes em Mato Grosso

O clima em algumas cidades de Mato Grosso deve mudar esta semana, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a temperatura pode chegar a chegar a 15°C em algumas cidades. A previsão prevê além do clima frio, muita chuva e ventania. Na sexta-feira (1), Cuiabá deve ter a mínima entre 17°C e 22°C. Já em Chapada dos Guimarães, o frio já deve chegar na quinta-feira (30), com a mínima ficando entre 15°C e 22°C.

Nesta segunda-feira (28), a previsão para a Capital é de mínima entre 24°C a 32°C. Já na terça-feira (29), será de 24°C a 33°C. A quarta-feira (30) vai ter entre 24°C e 31°C. A quinta-feira (31) terá termômetros marcando entre 23°C e 26°C.

Cáceres tem previsão de chuva isolada com temperaturas mais baixas de 15°C a 23°C. As máximas ficam entre 24°C e 34°C. Em Sinop, a previsão é de dias chuvosos, com mínimas entre 20°C e 22°C. Já as máximas ficam entre 26°C e 32°C. Sem previsão de chuvas, Rondonópolis vai ter mínimas entre 15°C e 23°C. As máximas variam de 24°C a 33°C.