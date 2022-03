Investigadores apreendem 170 quilos de cocaína avaliados em mais de R$ 5 milhões

Mais de 170 quilos de cocaína, avaliados em aproximadamente R$ 5 milhões, foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de domingo (20) em uma ação conjunta da Delegacias de Campos de Júlio (MT) e Comodoro (MT).

A droga, dividida em 152 tabletes, foi localizada em um compartimento secreto, no assoalho de um caminhão que foi abordado pelos policiais civis em um posto de combustível na cidade de Campos de Júlio. O motorista do caminhão, de 49 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Devido a inúmeras apreensões de drogas na região, as equipes das Delegacias de Campos de Júlio e Comodoro iniciaram investigações específicas de combate ao tráfico. No domingo, por volta das 16 horas, os policiais iniciaram o monitoramento do caminhão Volvo, que estava estacionado no posto desde sábado (19).

Por volta das 19h30, os policiais realizaram a abordagem do proprietário do veículo, que inicialmente alegou que estava estacionado no posto aguardando frete. Durante buscas no caminhão, foi encontrado na cabine do caminhão aproximadamente 48 tabletes de substância análoga a cocaína.

O caminhão foi apreendido e o suspeito foi conduzido à Delegacia de Campos de Júlio, onde com iluminação e ferramentas adequadas foi iniciado uma busca mais minuciosa, sendo encontrado um compartimento secreto, no assoalho do veículo.

No local, foram encontrados mais 104 tabletes de substância análoga a cocaína, totalizando 152 tabletes apreendidos. Questionado, o motorista disse que apenas carregou as drogas em Vilhena (RO), sem seguida carregaria o caminhão com algodão em Sapezal e depois levaria até o estado de São Paulo.

Diante dos fatos, após ser interrogado pelo delegado, Ricardo Marques Sarto, o motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Segundo o delegado, essa é a maior apreensão de drogas realizada pela delegacia desde a sua crianção. “A apreensão representa um prejuízo estimado em mais de R$ 5 milhões contra o tráfico de entorpecentes. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime”, disse o delegado.