Irmãos são presos transportando 54 Kg de cocaína em caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 54 kg de cloridrato de cocaína, na BR-070, neste sábado (12), em Barra do Garças (MT). Dois irmão foram presos e devem responder pelo crime de tráfico de drogas.

O motorista estava com o irmão no veículo e disse que receberia R$ 20 mil pelo transporte da droga. O suspeito seguia da cidade de Brasiléia (AC) e iria levar a droga para Aragarças (GO).

Durante fiscalização de rotina da PRF, o motorista ficou nervoso e acabou confessando que estava com a droga no compartimento do veículo.

Diante dos fatos, os dois irmãos foram presos e a droga apreendida.