Jaciara lança o Programa Alfabetiza MT e realiza o 1° Encontro Formativo para educadores

A Secretaria Municipal de Jaciara lançou o Programa Alfabetiza MT e realizou o 1° Encontro Formativo para Professores Alfabetizadores, que abordou o tema “Ser docente alfabetizador: entre o ensinar e o aprender”, no Anfiteatro Jonas Pinheiro, situado no Centro. O evento aconteceu nesta quarta-feira (10.03).

O Programa Alfabetiza MT é uma política de alfabetização no estado de Mato Grosso, que visa o fortalecimento do Regime de Colaboração entre Governo Municipal e Estadual, com objetivo de focar na alfabetização dos estudantes até o segundo ano do ensino fundamental.

Desde ano passado, que o Programa foi aderido no município, mas os educadores estavam em fase de avaliação e diagnóstico sobre os alunos, que este ano vão receber o apoio da iniciativa lançada no âmbito escolar municipal e estadual.

Durante o encontro, a secretaria municipal de Educação, Márcia Ferreira, falou que a capacitação é um desafio para a comunidade escolar. “É um desafio muito grande porque esse programa veio para somar o trabalho que os educadores já aplicam em salas de aula. Não foi fácil por tudo que os profissionais passaram durante a pandemia, mas essa capacitação irá contribuir nas atividades educacionais para os alunos da rede municipal e estadual de ensino”, disse a secretária.

O evento contemplou professores que atuam em turmas de Educação Infantil (pré-escola ll), e turmas 1° e 2° anos do Ensino Fundamental (alfabetização). Contou ainda, com a participação de 45 professores e 16 gestores escolares, entre eles 32 alfabetizadores e 13 educadores que atuam na educação infantil, faixa-etária entre 1 e 5 anos. No total, foram 61 profissionais inscritos no programa.

Benefícios – O programa oferece assessoria pedagógica, formações continuadas, recursos, materiais didáticos, premiações, inclusão digital, entre outros, como reconhecimento e incentivo aos profissionais da educação no processo de alfabetização.

Equipe – Atualmente, a equipe de gestores do Programa em Jaciara é formada por três membros: a coordenadora municipal Valdinéia Carvalho; a formadora municipal da Alfabetização; Madalena Caixeta, e a formadora municipal da Educação, Lucimar Alves.

Contato – Mais informações sobre o Programa Alfabetização MT pode ser obtidas no telefone (66) 3461-3008.