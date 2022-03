Janaína adere a protesto contra filme de Danilo Gentili na Netflix

Em sua conta oficial no Instagram, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) aderiu a onda de protestos que pede a retirada do filme “Como se tornar o pior aluno da escola”, do comediante e apresentador de TV, Danilo Gentili, da plataforma de steraming Netflix. O longa faz, acusa a manifestação, apologia ao crime de pedofilia.

Um dos personagens é interpretado pelo também humorista Fábio Porchat, sócio proprietário do canal Porta dos Fundos. E é este o alvo dos protestos. No longa, Fábio interpreta Cristiano, um homem com desvios sexuais e dono do caderno que o ex-colega, vivido por Gentili, roubou na escola para escrever o guia de “pior aluno”.

A plataforma de streaming também foi alvo de críticas. O filme foi lançado em 2017.

“Incentivar a Pedofilia é crime! Não é legal, não é engraçado e é criminoso! Naturalizar abusos, romantizar estupros, enfim, nada disso deveria estar na TV. A @netflixbrasil deve retirar esse filme de seu serviço de transmissão. O diretor do filme deve ser penalizado. E no mínimo, os atores deveriam se desculpar ao invés de tentarem dizer que isso é crítica política. Diferente do que Fábio Porchat publicou, não se tratam de Bolsonaristas, ou petistas, se trata da indignação de brasileiros de bem que lutam tanto contra a pedofilia, que nos revolta ver esse incentivo em um filme brasileiro”, disse Janaina em sua conta na rede social.

Onda

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) afirmou que pais precisam ficar “de olho” no que os filhos assistem na Netflix. “A esquerda queria passar estupro de vulneráveis de 14 para 12 anos. JB [Jair Bolsonaro] + cristãos impediram”, afirmou, em referência à idade indicativa do filme.

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) entrou com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pedindo a retirada imediata do filme. Segundo o documento apresentado, Delmasso afirma que recebeu “inúmeras denúncias de pais irresignados com o conteúdo deplorável do referido filme”. No entendimento do deputado, o filme infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), além de incentivar a pedofilia.

No domingo, 13 de março, O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que vai pedir providências contra o filme e classificou o longa – de classificação etária de 14 anos – como “asqueroso”.

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, afirmou que a produção faz uma “explícita apologia ao abuso sexual infantil” e é uma afronta às famílias e crianças do Brasil. Ele também enfatizou que tomará medidas cabíveis para que “crianças não sejam contaminadas” e fez duras críticas à Fábio Porchat.

“Por diversas vezes Porchat afirmou que não quer ser pai, chegou a dizer que ‘é um inferno ter filhos’, lamento, discordo, afinal, não existe algo mais sublime e grandioso do que a paternidade. O Porchat jamais vai entender q o maior crescimento de um homem vem com a paternidade. Se ele rejeita a paternidade é um direito dele, mas ele não tem o direito de desrespeitar a educação que foi dada aos filhos dos outros”, disse Mario Frias.

E concluiu: “Isso não é humor, não é liberdade de opinião e expressão. Isso é uma criminosa apologia à pedofilia que precisa ser denunciada e punida”….