Janaina destaca recuperação da economia em Mato Grosso

A deputada estadual Janaina Riva, que atualmente preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, destacou nesta segunda-feira (07) o volume de investimentos realizado pelo Governo do Estado nos 141 municípios.

A parlamentar reforçou a importância das medidas adotadas pela atual gestão, com apoio do Legislativo, que permitiram o Estado viver uma “revolução” em todas as áreas.

“Nós temos que fazer esse reconhecimento, porque Mato Grosso hoje vive uma revolução. Cresce na infraestrutura, avança na Segurança Pública, e na Educação não tem sido diferente. Não existe hoje em Mato Grosso uma única cidade onde não haja demanda de emprego e isso é reflexo da demanda criada pelo poder público do Estado de Mato Grosso, que está em plena recuperação. Desde a última gestão, nós podemos dizer que um novo estado foi construído em três anos, com o apoio essencial da Assembleia Legislativa”, declarou a deputada.

Durante o lançamento do Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, Janaina concordou com o governador Mauro Mendes quanto ao “apagão” de mão de obra qualificada vivido pelo Estado e reforçou a necessidade de novas ações que propiciem o ingresso da população mato-grossense no mercado de trabalho, sem a necessidade de importar trabalhadores de outros estados.

“A nossa maior demanda hoje é preparar a nossa população para o novo momento que o Estado está vivendo, preparar a população para ocupar esses postos de trabalho que estão sendo gerados aqui. Nosso estado hoje é o que mais cresce no Brasil. O Governo Federal está indo bem e o governador Mauro Mendes também está indo muito bem, portanto merece o nosso reconhecimento. Os dados não nos deixam mentir. Hoje, ser cidadão de Mato Grosso é motivo de orgulho”, completou Janaina.

Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário

O Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário vai oferecer, junto às prefeituras e ao Sistema S, qualificação profissional para trabalhadores desempregados dos 141 municípios de Mato Grosso.

O programa foi criado a partir da Medida Provisória 1099/22 e oferece, além de uma bolsa (que observa o valor do salário-mínimo hora), auxílio transporte (opcional) aos participantes, além de mais de 200 cursos de qualificação.

O projeto é voltado para jovens entre 18 e 29 anos, e também os trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. A participação dos municípios é opcional e a organização local das atividades, bem como o pagamento da bolsa qualificação, ficará a cargo das prefeituras. Já os cursos serão ofertados pelos serviços nacionais de aprendizagem e pelo Sebrae, priorizando qualificação nas atividades econômicas mais importantes no município e em sua região.