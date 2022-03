Janaina lembra avanços em prol da participação feminina nas disputas eleitorais de 2022

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) avalia que o cenário político de 2022 está mais promissor à participação ativa de mulheres nas disputas eleitorais em todo o Brasil. A pedido da reportagem, a parlamentar elencou os avanços aprovados pelo Congresso, em especial a destinação de 30% do fundo partidário às campanhas femininas nestas eleições.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2021 estabeleceu, em julho do ano passado, o montante mínimo do fundo para o financiamento de campanhas de mulheres em eleições proporcionais e majoritárias. O texto alternativo foi apresentado pelo relator, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), à proposta de iniciativa do senador Carlos Fávaro (PSD-MT).

O substitutivo determina ainda que 30% da propaganda gratuita no rádio e na televisão seja distribuído a suas respectivas candidatas. Os reflexos da mudança, na visão de Janaina, impactarão positivamente já em 2022, a começar pelo fim das chamadas “candidaturas laranjas”. “Vejo um número muito menor desta prática. E mais: a gente pode acabar de uma vez com este termo e com esta realidade de mulheres quase que obrigadas a estar na disputa eleitoral para fechar a cota dos partidos. Nestas eleições o espaço será tomado por mulheres, de fato, protagonistas no processo eleitoral”, projeta a deputada.

Ainda conforme Janaina, a nova regra viabiliza a vinda de mulheres em campanhas fortes para disputar os pleitos. “Muitas que não tinham recursos nem para fazer um santinho agora poderão participar ativamente. Isso fortaleceu as mulheres”, diz.

Janaina conversou com a reportagem para uma edição especial em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste 8 de março. Abaixo a entrevista: