Jayme sai e Garcia assume cadeira por 121 dias

O ex-deputado federal pode Mato Grosso e atual presidente do União Brasil, Fábio Garcia, assumirá interinamente a vaga do senador Jayme Campos no Congresso pelo período de 121 dias. Durante a Ordem do Dia que antecedeu a 23ª sessão deliberativa, o anúncio foi feito por Campos ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (UB).

“Agora há pouco, comuniquei no Plenário do Senado o meu licenciamento do Senado Federal e anunciei que o presidente do União Brasil no estado de Mato Grosso, o ex-deputado federal Fabio Garcia assume o mandato de senador por 121 dias”, comunicou, ainda, Campos em suas redes sociais. “Desejo sucesso ao jovem político que muito tem a contribuir com o nosso querido Mato Grosso e nosso imenso Brasil”, disse. Garcia deverá ocupar a cadeira de Jayme já na próxima semana.

Boas vindas

No Senado, Garcia foi recebido pelo também senador mato-grossense, Wellington Fagundes (PL), de quem ganhou o adjetivo “filho querido”. “O Senador Jayme Campos já anunciou aqui, então, desta tribuna, que o nosso companheiro e amigo Fabinho Garcia – tão querido, chamado de Fabinho Garcia – irá assumir aqui o Senado da República nestes próximos dias. O Fabinho é neto de um ex-governador, uma figura extremamente importante no nosso Estado, o Garcia Neto, com toda a sua família, a sua avó, Lígia, que está com quase 100 anos. O Berinho Garcia, pai do Fabinho, é meu amigo, meu companheiro. Então, eu quero dizer, Fabinho, que todos nós vamos recebê-lo aqui não só de braços abertos, nós vamos recebê-lo aqui com um grande abraço dado a sua competência. Sei que chegará aqui no Senado da República com toda a sua inteligência, uma das pessoas mais preparadas, principalmente na área de energia deste país. Eu tenho certeza de que você fará um grande trabalho pelo Brasil e por Mato Grosso” declarou.