Jejum intermitente funciona mesmo?

O jejum intermitente é uma das ferramentas utilizadas para ajudar no emagrecimento. A técnica consiste em ficar um determinado período sem comer, o que diminui os níveis de insulina no sangue, estimulando o organismo a usar as reservas de açúcar e obrigando o corpo a usar as células de gordura para fornecer energia.

Quando associado a uma alimentação saudável, com frutas, vegetais, e leguminosas, o jejum promove o emagrecimento e ajuda a prevenir doenças como diabetes tipo 2, obesidade, esteatose hepática, que é o excesso de gordura no fígado. Podendo durar de 2 a 6 meses, ele deve ser orientado por um médico ou nutricionista.

O que posso consumir durante o jejum intermitente?

Durante o jejum, bebidas como café e chás não adoçados e água podem ser consumidos. Ao final, é importante fazer uma alimentação com baixa carga glicêmica para não aumentar muito o açúcar no sangue, priorizando vegetais, frutas, cereais integrais, como arroz e macarrão integrais, proteínas magras, como peixes brancos e frango e gorduras saudáveis, como azeite e castanhas.

Deve-se evitar a ingestão de alimentos muito gordurosos como frituras e margarina e carboidratos simples como açúcar refinado, doces, pão e arroz brancos, pois estes tipos de alimentos podem comprometer a perda de peso e causar doenças como diabetes e obesidade.

Porque nem todos os especialistas recomendam a técnica?

Alguns especialistas afirmam que não há comprovação dos benefícios do jejum intermitente para a saúde em estudos científicos. Além disso, eles afirmam que a perda de peso não é significativamente maior no jejum do que em outras dietas, fazendo também com que as pessoas percam não apenas a gordura, mas também a massa magra. Estes profissionais afirmam ainda que a privação do jejum intermitente, se feita de maneira errada, pode acabar levando a transtornos alimentares, como a compulsão e a anorexia.