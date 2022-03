Jogo de futebol termina em pancadaria no México

Mais de 20 pessoas ficaram feridas neste sábado (5) por causa de brigas violentas que aconteceram durante uma partida dos times de futebol Atlas e Querétaro. “Como resultado dos eventos registrados na tarde deste sábado (…) não há relatos de pessoas mortas, 22 pessoas feridas (…), 2 delas gravemente”, disse a autoridade policial do Estado de Querétaro, horas após a suspensão do jogo, devido à violência no estádio La Corregidora.

A pancadaria nas arquibancadas entre as duas torcidas começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o Atlas vencia o Querétaro por 1 a 0. Sem condições de impedir a briga, os poucos funcionários de segurança no estádio liberaram o acesso ao gramado para que as pessoas conseguissem se proteger de alguma maneira.

Com a invasão, o jogo foi suspenso e os jogadores correram para os vestiários. O gramado começou a ficar lotado: algumas pessoas, incluindo famílias com crianças, buscavam um local seguro, enquanto outros torcedores levaram a violência para o campo.

O equipamento do VAR do estádio foi destruído. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas caídas no chão, depois da briga.

Suspensão das partidas

A Liga MX (primeira divisão mexicana) anunciou a suspensão da partida e dos jogos que estavam programados para domingo. Também prometeu punição severa para aos responsáveis pela falta de segurança no estádio. Mikel Arriola, presidente executivo da Liga MX, enviou uma mensagem no Twitter criticando o ocorrido: “Os responsáveis pela falta de segurança no estádio serão punidos de forma exemplar. A segurança de nossos jogadores e torcedores é prioridade!”

Os dois clubes condenaram a violência e exigiram uma investigação.

O governador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmou que a “empresa proprietária do clube local e as instituições terão que responder pelos fatos”.