Jogos da semana tem Champions, clássicos estaduais e Copa do Brasil

A semana do futebol será marcada por jogos decisivos nas oitavas de final da Champions League, clássicos pelos estaduais e com Cuiabá em campo pela Copa do Brasil.

Pela Liga dos Campeões, os primeiros jogos da volta das oitavas de final acontecem nesta terça-feira. Às 17h, o Bayern de Munique enfrenta o Red Bull Salzburg na Alemanha. No jogo de ida as equipes empataram em 1 a 1. No mesmo horário, é a vez de Liverpool e Inter de Milão duelarem na Inglaterra. No primeiro jogo, os ingleses venceram fora de casa por 2 a 0.

Na quarta-feira, também às 17h, Real Madrid e PSG fazem na Espanha o jogo mais esperado na semana. No primeiro confronto o time de Neymar venceu por 1 a 0. Depois de vencer o primeiro jogo por 5 a 0, o Manchester City recebe o Sporting com um pé nas quartas de final.

ESTADUAIS E COPA DO BRASIL

Dois clássicos marcam os estaduais neste meio de semana. Na quarta-feira o Gre-Nal acontece às 21h pelo Campeonato Gaúcho. Na quinta pelo Paulistão, São Paulo e Palmeiras se enfrentam no Morumbi às 20h30.

O Cuiabá também entra em campo, mas pela Copa do Brasil. O Dourado do Mato Grosso enfrenta o Figueirense em Florianópolis. No final de semana o Palmeiras faz outro clássico, dessa vez contra o Santos no Allianz Parque, no domingo, às 18h30.