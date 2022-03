Jovem de 22 anos sofre fraturas após colisão no cruzamento da avenida Dom Pedro II com a Ponce de Arruda

No cruzamento das avenidas Ponce de Arruda e Dom Pedro II, uma colisão envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado na tarde deste domingo (27). Equipes do Samu foram em deslocamento à ocorrência. Um motociclista de 22 anos acabou seriamente ferido.

Chovia muito no momento do acidente. Segundo a versão do condutor do automóvel, ele subia pela avenida Ponce de Arruda e acabou colidindo com o motociclista que seguia pela avenida Dom Pedro II. Por conta da chuva, o motorista disse que não observou com atenção o sinal e adentrou pelo cruzamento.

O motociclista acabou atingindo a lateral direita do carro. Ele teve várias escoriações, além de fratura de braço e perna. Ele foi encaminhado pelo Samu ao Hospital Regional.