Jovem é preso e Polícia apreende mais de 20 pedras de pasta base de cocaína

Um jovem de 24 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta quarta-feira (2), no Centro de Rondonópolis (MT). Ele deve responder pelo crime de tráfico de drogas. A PM apreendeu 22 pedras de pasta base de cocaína e R$ 10,00 em dinheiro.

Em patrulhamento pela região central ao se aproximar do cruzamento da Avenida 15 de Novembro com Avenida Rui Barbosa, local conhecido pelo comércio de entorpecentes, a guarnição avistou dois indivíduos em atitudes suspeita, onde um estava em uma motocicleta e outro em pé ao lado do veículo.

Ao tentar realizar a abordagem, o indivíduo que estava na motocicleta empreendeu fuga, sendo o outro suspeito abordado. Foi determinado para que o indivíduo colocasse as mãos na cabeça, momento me que o suspeito jogou várias pedras de substância análoga a pasta base de cocaína no chão.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.