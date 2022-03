Jovem levado para morrer no lixão consegue fugir de criminosos após arma falhar

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser baleado na noite desta terça-feira (22), na zona rural de Arenápolis (MT). O rapaz foi sequestrado, mas conseguiu fugir após ser atingido por um tiro de arma de fogo na região do ombro.

Conforme informações, os suspeitos estavam acusando o jovem de participar de uma facção criminosa.

No Boletim de Ocorrência (BO) consta que o rapaz estava na casa de uma tia quando dois carros chegaram na residência e os suspeitos fizeram a abordagem. A vítima foi levada para o lixão da cidade. O jovem foi acusado de integrar uma facção criminosa de outro Estado que possui rivalidade com a facção que atua no crime em Mato Grosso.

No momento que o jovem ia receber um tiro, a arma do suspeito falhou e a vítima aproveitou o momento para fugir. O rapaz entrou em uma mata, foi perseguido pelos suspeitos e atingido por um tiro no ombro.

O jovem pediu ajuda em uma propriedade rural e a Polícia Militar (PM) e a ambulância foram acionadas.

A Polícia Civil investiga o caso.