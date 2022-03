Jovem tenta matar adolescente com arma de pressão e atinge também criança de 8 anos

Inconformado com o fim do relacionamento, um jovem de 21 anos, atirou diversas vezes contra a ex-namorada, 16 anos, com uma arma de pressão. O crime aconteceu na sexta-feira (25), em Tangará da Serra-MT, mas somente nesta terça (29) Polícia Civil se pronunciou sobre o caso. O rapaz responderá por tentativa de feminicídio.

Conforme informações da delegada à frente das investigações, Liliane Diogo, na última sexta-feira o jovem foi até a casa da ex para tentar reatar o namoro, ela se manteve firme e não quis. Isso enfureceu o rapaz que, com uma arma de pressão, municiada com chumbinho, atirou diversas vezes contra a adolescente. A irmã, uma criança de apenas 8 anos, também foi atingida.

O rapaz foi preso pelos investigadores da Delegacia da Mulher e deverá responder por lesão corporal, ameaça e tentativa de feminicídio. O jovem não tinha passagem pela polícia.