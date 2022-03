kits pedagógicos são entregues a estudantes indígenas da Aldeia Tadarimana em Rondonópolis

Para o sr. Marcelo Alves Terena Coguiepa, cacique da Aldeia central Tadarimana, a ajuda da LBV traz grande alegria para a comunidade. “Estes materiais chegaram em uma boa hora e com certeza vai contribuir muito para o aprendizado das nossas crianças, a gente sabe que muitas famílias não tem condições de oferecer os materiais para seus filhos, e então com certeza, os alunos farão bom proveito desses materiais, ajudando no aprendizado e no trabalho com o professor dentro da sala de aula. Em nome dos pais, da minha comunidade, agradeço a todos os colaboradores, as pessoas que ajudaram para que esta ação acontecesse e nossas crianças fossem contempladas com esses kits de materiais pedagógicos, muito obrigado!”, declarou.

A ação faz parte da campanha LBV — Educação: Futuro no Presente!, promovida em todo o Brasil pela Legião da Boa Vontade, que acredita que investir em Educação é eficaz combate à pobreza. Ao apoiar famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares, ajudando-as a reduzir os custos do orçamento, a Instituição incentiva crianças, adolescentes e jovens a prosseguirem os estudos e a vislumbrar oportunidades de futuro.

Dados

De acordo com dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a evasão escolar no país atinge 5 milhões de alunos. Na pandemia, esse número aumentou em 5% entre estudantes do Ensino Fundamental e 10% no Ensino Médio.

Público-alvo

Alunos que estudam nas escolas (Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio e EJA – Educação para Jovens e Adultos) da LBV; atendidos pelos serviços e programas dos Centros Comunitários de Assistência Social da Instituição; e também pessoas cadastradas por entidades parceiras, assessoradas pela Legião da Boa Vontade.

Quantidade de kits

Em todo o país, serão entregues 20 mil kits em dezenas de municípios brasileiros. Cada kit é composto de itens conforme a faixa etária dos estudantes e contém cadernos, estojo, lápis preto e de cor, canetas, apontador, borrachas, tesoura, tubos de cola, tinta guache, régua, entre outros.

Em Mato Grosso, além da Aldeia Tadarimana a ação contemplou no mês de março os atendidos no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV na capital. Na próxima semana a equipe da LBV estará atendendo alunos já cadastrados da zona urbana e comunidades rurais em Nossa Senhora do Livramento/MT.

Covid-19, educação, pobreza e fome

Vale ressaltar que, desde o início da pandemia, em março de 2020, a Legião da Boa Vontade tem prestado todo o apoio necessário às famílias para que os filhos participem das atividades propostas em suas escolas e Centros Comunitários de Assistência Social, não abandonem os estudos e tenham a garantia e a proteção de seus direitos. A LBV apoiou os atendidos com a entrega de apostilas e material impresso com atividades lúdicas e/ou pedagógicas, com pacotes de internet e também com a oferta de cestas de alimentos, cestas verdes e kits de higiene e de limpeza para as famílias, entre outras doações, para que não lhes faltasse o alimento tão necessário à sobrevivência e pudessem se proteger do coronavírus. E essa atuação continua com a retomada gradual das atividades presenciais e mediante todos os protocolos sanitários e com atenção especial para a Educação e ações de combate à pobreza, às desigualdades e à exclusão.

A Solidariedade não pode parar e é fundamental para que esse trabalho continue amparando mais famílias. Para doar, basta acessar o site www.lbv.org.br.